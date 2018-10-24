Гулбис вступил в перепалку с Соком: «Будь мужчиной, ты постоянно ноешь»

Во время матча первого круга турнира в Базеле между латвийцем Эрнестом Гулбисом и американцем Джеком Соком соперники вступили в словесную перепалку. Гулбис в итоге одержал победу со счётом 7:5, 6:4 и вышел во второй круг. Причиной начала перепалки стал медицинский перерыв, который взял Гулбис в первом сете, сообщает журналист Мэттью Уиллис.

После медицинского перерыва Сок поинтересовался у Гулбиса, дали бы ему медицинский перерыв. После этого Гулбис саркастически сказал: «Джек, извини, пожалуйста, что я сбил тебя!»

При счёте 5:5 Сок проиграл подачу и остался недоволен поведением Гулбиса. Представитель Латвии перед подачей соперника вступил в спор с судьёй. Тогда между соперниками состоялся диалог.

Гулбис: «Ты постоянно ноешь. Плачешь».

Сок: «А ты играй по правилам».

Гулбис: «А ты будь мужчиной».