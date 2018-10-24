Стрыцова: мы с Андреа росли вместе, а теперь сыграем на лучшем турнире в мире

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова прокомментировала попадание на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре в дуэте со своей соотечественницей Андреа Главачковой.

«Если бы мы не попали на Итоговый чемпионат, я бы расстроилась. Я так рада, что мы сыграем вместе, это целая история. Мы росли вместе, а теперь в паре сыграем на лучшем турнире в мире. Здесь участвуют лишь восемь лучших дуэтов, так что нам покорилось огромное достижение», — цитирует Стрыцову официальный сайт тура.

В четвертьфинале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде Главачкова и Стрыцова сыграют со словенкой Андреей Клепач и представительницей Испании Марией-Хосе Мартинес-Санчес. Главачкова и венгерка Тимя Бабош являются действующими победительницами этих соревнованиях.

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