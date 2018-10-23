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Состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA в парном разряде

Состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA в парном разряде
Теннис / WTA

В Сингапуре состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA в парном разряде. Действующими чемпионками являются чешка Андреа Главачкова и венгерка Тимя Бабош, но в этом году они сыграют в Сингапуре с другими партнёршами.

Итоговый чемпионат WTA в парном разряде. Сингапур. Результаты жеребьёвки. Четвертьфинал
Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия) — Николь Меликар (США) / Квета Пешке (Чехия).
Андреа Главачкова (Чехия) / Барбора Стрыцова (Чехия) — Андрея Клепач (Словения) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания).
Эшли Барти (Австралия) / Коко Вандевей (США) — Элисе Мертенс (Бельгия) / Деми Схурс (Нидерланды).
Тимя Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция) — Габриэла Дабровски (Канада) / Сюй Ифань (Китай).

Итоговый чемпионат WTA завершится 28 октября.

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