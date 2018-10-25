Хачанов взял у Нисикори лишь четыре гейма во втором круге турнира в Вене

Первая ракетка России Карен Хачанов не сумел выйти в третий круг соревнований в Вене (Австрия), в двух партиях уступив пятому номеру посева из Японии Кею Нисикори – 2:6, 2:6.



Продолжительность матча составила 1 час и 5 минут. На счету Хачанова 4 эйса и 2 двойные ошибки. Реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт россиянин не сумел. Победитель матча отметился 2 подачами навылет и 4 реализованными брейк-пойнтами из 5. Двойных ошибок Нисикори не допустил.



Следующим соперником японского теннисиста станет победитель пары Доминик Тим (Австрия, 1) – Сэм Куэрри (США).



Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Соревнования категории АТР-500, действующим чемпионом которых является француз Люка Пуи, завершатся 28 октября.