Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Теннис /

Хачанов взял у Нисикори лишь четыре гейма во втором круге турнира в Вене

Хачанов взял у Нисикори лишь четыре гейма во втором круге турнира в Вене
Теннис / ATP

Первая ракетка России Карен Хачанов не сумел выйти в третий круг соревнований в Вене (Австрия), в двух партиях уступив пятому номеру посева из Японии Кею Нисикори – 2:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час и 5 минут. На счету Хачанова 4 эйса и 2 двойные ошибки. Реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт россиянин не сумел. Победитель матча отметился 2 подачами навылет и 4 реализованными брейк-пойнтами из 5. Двойных ошибок Нисикори не допустил.

Следующим соперником японского теннисиста станет победитель пары Доминик Тим (Австрия, 1) – Сэм Куэрри (США).

Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Соревнования категории АТР-500, действующим чемпионом которых является француз Люка Пуи, завершатся 28 октября.

25 октября 2018 года, четверг. 14:10 МСК
Вена. 2-й круг
Матч окончен
Карен Хачанов
Карен Хачанов
19
Россия
2:6
2:6
 
Кей Нисикори
Кей Нисикори
11
Япония
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент