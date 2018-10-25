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Возняцки сообщила, что у неё в ходе сезона был выявлен ревматоидный артрит

Возняцки сообщила, что у неё в ходе сезона был выявлен ревматоидный артрит
Теннис / WTA

Датская теннисистка Каролина Возняцки после поражения от украинки Элины Свитолины на Итоговом чемпионате WTA подвела итоги сезона. Возняцки призналась, что перед Открытым чемпионатом США по теннису у неё был диагностирован ревматоидный артрит. Это аутоиммунное заболевание соединительных тканей, которое сопровождается болями в суставах и повышенным утомлением.

«Было тяжело осознать и принять это. После US Open мне приходилось разбираться с тем, что происходит. Я обратилась к лучшим врачам и приступила к лечению.

Это неприятное заболевание и для обычного человека, а для профессионального спортсмена — особенно. Хорошо, что существуют методы борьбы с этой болезнью. Мы разработали план и приступили к лечению. Нужно двигаться дальше, ничего не поделаешь.

Мне не хотелось говорить об этой болезни в ходе сезона, иначе я дала бы преимущество соперникам. Не хотелось и самой думать, что что-то не так. Но иногда было даже тяжело встать с постели, нужно было научиться справляться с этим.

Я рада, что сезон подошёл к концу. Теперь нужно разобраться с ситуацией и понять, что делать дальше», — цитирует Возняцки пресс-служба WTA.

Свитолина обыграла Возняцки и одержала третью победу на Итоговом чемпионате WTA
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