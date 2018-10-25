Возняцки сообщила, что у неё в ходе сезона был выявлен ревматоидный артрит

Датская теннисистка Каролина Возняцки после поражения от украинки Элины Свитолины на Итоговом чемпионате WTA подвела итоги сезона. Возняцки призналась, что перед Открытым чемпионатом США по теннису у неё был диагностирован ревматоидный артрит. Это аутоиммунное заболевание соединительных тканей, которое сопровождается болями в суставах и повышенным утомлением.

«Было тяжело осознать и принять это. После US Open мне приходилось разбираться с тем, что происходит. Я обратилась к лучшим врачам и приступила к лечению.

Это неприятное заболевание и для обычного человека, а для профессионального спортсмена — особенно. Хорошо, что существуют методы борьбы с этой болезнью. Мы разработали план и приступили к лечению. Нужно двигаться дальше, ничего не поделаешь.

Мне не хотелось говорить об этой болезни в ходе сезона, иначе я дала бы преимущество соперникам. Не хотелось и самой думать, что что-то не так. Но иногда было даже тяжело встать с постели, нужно было научиться справляться с этим.

Я рада, что сезон подошёл к концу. Теперь нужно разобраться с ситуацией и понять, что делать дальше», — цитирует Возняцки пресс-служба WTA.