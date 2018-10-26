Вице-президент турнира в Базеле: Федерер невероятно счастлив выступать в Базеле

Вице-президент турнира в Базеле Swiss Indoors Basel Дэниэл Чембон рассказал об отношениях организаторов соревнований и его главной звезды швейцарца Роджера Федерера.



«Мы находимся в прекрасных отношениях с Роджером. Думаю, соревнования в Базеле, вместе с Уимблдоном, являются его любимыми. Он всегда невероятно счастлив приехать сюда и много раз хотел добраться до стадиона прямо из дома своих родителей на велосипеде. Очевидно, что он не может сделать это по разным причинам, но эта мечта словно отправляет его в юность», – цитирует Чембона Daily Express.



Федерер является рекордсменом по количеству завоёванных трофеев в Базеле. 37-летнему теннисисту удалось выиграть в восьми финалах из 13, в которых он участвовал.