Нисикори обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Вене

Японский теннисист Кей Нисикори (5) выбил из турнира в Вене австрийца Доминика Тима, получившего первый номер посева. Нисикори в четвертьфинале в двух сетах переиграл оппонента. Матч завершился со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час и 10 минут. Нисикори, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Его соперник, 7-я ракетка мира, 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и сделал 1 брейк. Нисикори и Тим встретились друг с другом уже в четвёртый раз. Три матча завершились победами японского теннисиста.

В полуфинале турнира в Вене Нисикори сыграет с Михаилом Кукушкиным, представляющим Казахстан. Ранее Кукушкин в трёх сетах обыграл венгра Мартона Фучовича.