А. Зверев: Баутиста-Агут здорово подавал, было сложно сразу атаковать на приёме

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал турнира в Базеле (Швейцария). В четвертьфинале Зверев нанёс поражение испанцу Роберто Баутисте-Агуту (7:5, 6:3). В полуфинале Зверев сыграет с Мариушем Копилом из Румынии, который пробился в основную сетку через квалификацию.

«С Баутистой-Агутом было тяжело. Он очень хорошо подаёт, мяч летит низко, поэтому крайне сложно сразу атаковать с подачи. Было важно дожидаться своих шансов. Два сета мы играли 1 час 46 минут. Такая продолжительность говорит сама за себя.

Волновался ли я, когда проигрывал во втором сете? Волновался — неправильное слово, всё-таки я взял первый сет. Скорее, я пытался немного изменить свой план на игру.

Что думаю о следующем оппоненте? Пожалуй, он проводит лучший турнир в своей жизни. Он большой и высокий парень, который отлично подаёт. С ним будет непросто», — сказал Зверев в интервью пресс-службе ATP.