А. Зверев обыграл Баутисту-Агута и вышел в полуфинал турнира в Базеле

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) пробился в полуфинал турнира в Базеле (Швейцария). Зверев в четвертьфинале в двух сетах обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута (8). Матч завершился со счётом 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. Зверев, занимающий пятое место в рейтинге ATP, выполнил 12 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 19. Его соперник, 26-я ракетка мира, 1 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и сделал 2 брейка. Ранее соперники встречались четырежды. Баутиста-Агут выиграл лишь один из этих матчей.

В полуфинале турнира в Базеле Зверев сыграет с представителем Румынии Мариушем Копилом, который пробился в основную сетку через квалификацию.