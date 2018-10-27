Феррер: Надаль показал нам отличный пример человеческих ценностей

36-летний испанский теннисист Давид Феррер похвалил своего соотечественника Рафаэля Надаля. Первая ракетка мира Надаль принимал участие в устранении последствий наводнения, обрушившегося на Балеарские острова в Испании.

«Я видел фотографии Надаля. Я отправил ему сообщение, похвалив его за проведённую работу. Он дал всем наглядный урок, показав важнейшие ценности в жизни.

Надаль помогал мне своим примером и амбициями. Он выигрывал турнир, а на следующий день трудился на тренировках, чтобы победить вновь.

Я встречал многих игроков, у которых не было таких амбиций, как у Рафы. И эта разница в подходе помогла мне не допускать ошибок, я смог войти в Топ-10 рейтинга ATP. И за это я должен поблагодарить Рафу и Тони Надаля», — цитирует Феррера Tennis World USA.

Испанец планирует завершить карьеру в следующем году после турнира в Мадриде.