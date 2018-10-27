Свитолина: просмотр второго полуфинала? Уделю время восстановительным процедурам

Украинка Элина Свитолина прокомментировала выход в финал Итогового теннисного турнира WTA. В матче 1/2 финала она обыграла теннисистку из Нидерландов Кики Бертенс – 7:5, 6:7 (5:7), 6:4.



«Матч получился очень тяжёлым физически. Особенно в последних геймах, когда приходилось бежать абсолютно за каждым мячом. Мы обе показали отличный уровень тенниса, отлично подавали, поэтому я очень рада завершить этот матч победой.



Впереди последний матч сезона, который будет очень и очень тяжёлым. Собираюсь показать свой лучший теннис и оставить на корте всю себя. Думаю, немного посмотрю полуфинальный матч Стивенс с Плишковой, но я и без того отлично знаю, как они играют. В первую очередь посвящу время восстановительным процедурам», – цитирует Свитолину пресс-служба WTA.



За главный трофей соревнований украинка поборется с победительницей пары Слоан Стивенс (США) – Каролина Плишкова (Чехия).

Свитолина обыграла Бертенс и вышла в финал Итогового чемпионата WTA