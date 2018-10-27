Свитолина показала, как восстанавливается после победы над Бертенс в Сингапуре

Украинка Элина Свитолина сделала запись в «Твиттере», после того как обыграла голландскую теннисистку Кики Бертенс со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:4 в полуфинальном матче Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.

«Восстановление. Отдых. Перезагрузка! Увидимся завтра в финале», — написала 24-летняя уроженка Одессы.

За главный трофей соревнований Свитолина поборется либо с американкой Слоан Стивенс, либо с чешкой Каролиной Плишковой.

Ранее победительница 14 турниров WTA заявила, что матч с Бертенс получился очень тяжёлым.

Призовой фонд Итогового чемпионата WTA составляет $ 7 млн. Турнир в Сингапуре завершится 28 октября. В прошлогоднем финале представительница Дании Каролина Возняцки обыграла американку Винус Уильямс.

Посмотреть запись можно в «твиттере» Свитолиной.