Бабош и Младенович впервые выиграли Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре

В финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде представительница Венгрии Тимя Бабош и француженка Кристина Младенович в двух сетах победили чешский дуэт Катержина Синякова/Барбора Крейчикова со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

Тимя и Кристина трижды подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 4. Их соперницы выполнили 2 эйса, 4 раза ошиблись на своей подаче и сделали 1 брейк.

Итоговый турнир WTA в парном разряде завершится 28 октября. В 2017 году эти соревнования выиграли Бабош и чешка Андреа Главачкова.

Сегодня в Сингапуре пройдёт финал в одиночном разряде, где американка Слоан Стивенс поборется за титул с Элиной Свитолиной из Украины. Начало поединка запланировано на 14:30 мск.