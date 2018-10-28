Копил: приезжал в Базель, чтобы побороться за место в топ-100 рейтинга ATP

Румынский теннисист Мариуш Копил прокомментировал своё поражение в финале турнира в Базеле (Швейцария). В финальном матче он уступил бывшей первой ракетке мира швейцарцу Роджеру Федереру (6:7 (5:7), 4:6). Ранее в полуфинале Копил выбил из турнира немца Александра Зверева, получившего второй номер посева.

«Было бы здорово, если бы после этого турнира я начал так же здорово выступать на высоком уровне. Текущая неделя сложилась удивительным образом. Я приехал сюда, чтобы постараться сохранить за собой место в топ-100 рейтинга ATP.

После этой удивительной недели я набрался уверенности в собственных силах. Я убедился, что могу играть на более высоком уровне. Теперь нужно постараться остаться на этом уровне», — приводит слова Копила пресс-служба ATP.