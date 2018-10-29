Солсбери: в начале недели мы со Скупски даже не были уверены, что сыграем в Вене

Британец Джо Солсбери поделился впечатлениями от завоевания титула на турнире в Вене (Австрия) в парном разряде. В финале он в дуэте со своим соотечественником Нилом Скупски победил Майка Брайана из США и представителя Франции Эдуарда Роже-Васслена со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

«Это невероятно. Я до сих пор не могу поверить. В начале недели мы даже не были уверены, что сыграем на этом турнире. Месяц назад я так же не мог поверить, когда выиграл свой первый титул в Шэньчжэне. Теперь мы выиграли турнир ATP-500, обыграв по ходу соревнований очень сильных соперников. Это потрясающе.

Думаю, решающим моментом стал тай-брейк. До него игра была равной. На тай-брейке мы все смогли прибавить и провели ряд замечательных розыгрышей. Нам удалось взять партию, и дальше мы не сбавляли ход", — цитирует Солсбери официальный сайт тура.