Солсбери и Скупски одержали победу на турнире в Вене в парном разряде

Британский дуэт Джо Солсбери/Нил Скупски в финале парного турнира в Вене (Австрия) в двух сетах взял верх над Майком Брайаном из США и представителем Франции Эдуардом Роже-Вассленом — 7:6 (7:5), 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час 19 минут. На счету Солсбери и Скупски 10 эйсов, 1 ошибка на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Их соперники 4 раза подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и не сделали ни одного брейка.

В 2017 году титул в Вене выиграли Рохан Бопанна из Индии и уругваец Пабло Куэвас, которые нанесли поражение представителю Бразилии Марсело Демолинеру и американцу Сэму Куэрри.

В текущем сезоне в финале одиночного разряда японцу Кею Нисикори, посеянному под пятым номером, противостоит вторая ракетка соревнований Кевин Андерсон из ЮАР.