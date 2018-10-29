Скупски: в финале мы с Солсбери показали свой лучший теннис, в этом нет сомнений

Британец Нил Скупски поделился впечатлениями от завоевания титула на турнире в Вене (Австрия) в парном разряде. В финале он в дуэте со своим соотечественником Джо Солсбери победил Майка Брайана из США и представителя Франции Эдуарда Роже-Васслена со счётом 7:6 (7:5), 6:3.



«Это потрясающе. У меня получился отличный сезон. У Джо тоже, хотя он начал год за пределами топ-100. Мы сыграли в паре в Уинстон-Сейлеме, и нам понравилось. По ходу этой недели мы играли всё лучше. В финале же мы показали свой лучший теннис. В этом нет сомнений», — цитирует Скупски официальный сайт тура.

Победителем соревнований в одиночном разряде стал представитель ЮАР Кевин Андерсон, обыгравший японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 7:6 (7:3).