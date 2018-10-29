Бабош: пройти через все сложные моменты вместе с Кристиной — это нечто особенное

Венгерская теннисистка Тимя Бабош поделилась эмоциями от завоевания титула на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре в парном разряде. В финальном матче она в дуэте с представительницей Франции Кристиной Младенович обыграла чешек Катержину Синякову и Барбору Крейчикову со счётом 6:4, 7:5.

«Разделить эту победу с Кристиной, пройти через все сложные моменты вместе — это нечто особенное. Я очень рада быть частью этой истории. Мы с Кристиной великолепно дополняем друг друга на корте», — приводит слова Бабош официальный сайт WTA-тура.

В 2017 году Тимя выиграла Итоговый чемпионат WTA в дуэте с чешкой Андреа Главачковой. Победительницей WTA Finals 2018 года в одиночном разряде стала украинка Элина Свитолина.