Кольшрайбер одержал волевую победу над Хасе в первом круге «Мастерса» в Париже

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция), в трёх партиях обыграв представителя Нидерландов Робина Хасе, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Кольшрайбер 10 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований Филипп поспорит с хорватом Марином Чиличем, посеянным под пятым номером.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок победил серба Филипа Краиновича со счётом 5:7, 6:4, 6:1.