Хачанов стартовал на «Мастерсе» в Париже с победы над Краиновичем

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция), в двух партиях обыграв представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Хачанов 5 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований в столице Франции Карен, занимающий 18-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с британцем Кайлом Эдмундом, посеянным под 12-м номером.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок победил Краиновича со счётом 5:7, 6:4, 6:1.