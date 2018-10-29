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Хачанов стартовал на «Мастерсе» в Париже с победы над Краиновичем

Хачанов стартовал на «Мастерсе» в Париже с победы над Краиновичем
Теннис / ATP

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция), в двух партиях обыграв представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Хачанов 5 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований в столице Франции Карен, занимающий 18-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с британцем Кайлом Эдмундом, посеянным под 12-м номером.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок победил Краиновича со счётом 5:7, 6:4, 6:1.

29 октября 2018 года, понедельник. 13:00 МСК
Париж. 1-й круг
Матч окончен
Карен Хачанов
Карен Хачанов
18
Россия
7:5
6:2
 
Филип Краинович
Филип Краинович
34
Сербия
Андерсон стал 6-й ракеткой мира, Медведев — 17-й, Хачанов — 18-й
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