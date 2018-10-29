Гаске нанёс поражение Шаповалову на старте турнира в Париже

В первом круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) хозяин кортов Ришар Гаске в двух сетах выиграл у представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.

32-летний уроженец Безье выполнил 4 эйса, ни разу не ошибся на своей подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Его соперник 6 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и сделал 2 брейка.

За выход в третий круг Гаске поборется с действующим победителем соревнований американцем Джеком Соком, посеянным под шестнадцатым номером.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.