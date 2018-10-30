Тиафо оказался сильнее Маю в первом круге «Мастерса» в Париже

Француз Николя Маю завершил выступления на турнире в Париже, уступив в стартовом матче представителю США Фрэнсису Тиафо со счётом 6:7 (1:7), 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту.

20-летний уроженец Мэриленда 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. Маю выполнил 4 эйса, трижды ошибся на своей подаче и не сделал ни одного брейка.

Следующим соперником Тиафо станет немец Александр Зверев, посеянный под четвёртым номером.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале «Мастерса» американец Джек Сок победил Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.