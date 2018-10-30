Кудерметова проиграла Якупович на челленджере в Мумбаи

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг турнира серии «челленджер» в Мумбаи (Индия). На старте соревнований она в двух партиях уступила представительнице Словении Далиле Якупович, посеянной под вторым номером, со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Кудерметова дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Мумбаи Якупович поспорит с представительницей Узбекистана Сабиной Шариповой.

Турнир с призовым фондом $ 125 тыс. завершится 4 ноября. В 2017 году эти соревнования выиграла Арина Соболенко из Беларуси.