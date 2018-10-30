Вердаско повторил рекорд Иванишевича по количеству двойных ошибок за карьеру

Испанский теннисист Фернандо Вердаско повторил рекорд хорвата Горана Иванишевича по количеству совершённых двойных ошибок за профессиональную карьеру, сообщает теннисный журналист Энрико Мария Рива в своём «твиттере».



В матче первого раунда соревнований категории «Мастерс» в Париже испанец выполнил четыре двойных ошибки, последняя из которых стала для него 3546-й в карьере.



Следующим соперником испанца станет его соотечественник, первая ракетка мира Рафаэль Надаль. Ранее теннисисты встречались друг с другом 19 раз, и лишь в трёх случаях победу праздновал Вердаско.



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1.