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Вердаско повторил рекорд Иванишевича по количеству двойных ошибок за карьеру

Вердаско повторил рекорд Иванишевича по количеству двойных ошибок за карьеру
Теннис / ATP

Испанский теннисист Фернандо Вердаско повторил рекорд хорвата Горана Иванишевича по количеству совершённых двойных ошибок за профессиональную карьеру, сообщает теннисный журналист Энрико Мария Рива в своём «твиттере».

В матче первого раунда соревнований категории «Мастерс» в Париже испанец выполнил четыре двойных ошибки, последняя из которых стала для него 3546-й в карьере.

Следующим соперником испанца станет его соотечественник, первая ракетка мира Рафаэль Надаль. Ранее теннисисты встречались друг с другом 19 раз, и лишь в трёх случаях победу праздновал Вердаско.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1.

30 октября 2018 года, вторник. 13:10 МСК
Париж. 1-й круг
Матч окончен
Фернандо Вердаско
Фернандо Вердаско
27
Испания
6:4
6:4
 
Жереми Шарди
Жереми Шарди
40
Франция
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