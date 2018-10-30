Барти: у меня есть ещё одна возможность закончить сезон на мажорной ноте

Австралийка Эшли Барти прокомментировала поражение от белорусски Арины Соболенко на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) со счётом 4:6, 4:6.

«Думаю, сегодня подача Соболенко была несколько другой, за счёт неё она контролировала розыгрыши. Я разочарована результатом. Но в ближайшие дни у меня есть ещё одна возможность закончить сезон на мажорной ноте», — приводит слова Барти официальный сайт WTA.

В группе «Орхидея» также сыграет француженка Каролин Гарсия. Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 349 363.



Турнир завершится 4 ноября. Действующей победительницей соревнований «Элит Трофи» является немка Юлия Гёргес. В прошлогоднем финале она в двух партиях обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.