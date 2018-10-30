Соболенко победила Барти на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Австралии Эшли Барти на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Соболенко 5 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

В группе «Орхидея» также сыграет француженка Каролин Гарсия.

Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 349 363.

Турнир завершится 4 ноября. Действующей победительницей соревнований «Элит Трофи» является немка Юлия Гёргес. В прошлогоднем финале она в двух партиях обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.

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