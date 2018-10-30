Раонич выиграл два тай-брейка из трёх и прошёл Цонгу на старте турнира в Париже

В первом круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) канадец Милош Раонич в упорной борьбе обыграл хозяина кортов Жо-Вильфрида Цонгу, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 2 часа 56 минут. 21-я ракетка мира выполнил 23 эйса и дважды ошибся на своей подаче. Его соперник 17 раз подал навылет и допустил 7 двойных ошибок. Кроме того, оба теннисиста не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта.

За выход в третий круг соревнований Раонич поспорит с представителем Швейцарии Роджером Федерером, который получил третий номер посева.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок победил Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1.