В 2019 году в России пройдут три турнира WTA

Руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) утвердило календарь соревнований на 2019 год.

Как сообщает официальный сайт организации, в следующем сезоне Россия примет три турнира. С 28 января по 3 февраля в Санкт-Петербурге пройдёт St. Petersburg Ladies Trophy. В период с 22 по 28 июля состоится второй розыгрыш Moscow River Cup. С 14 по 20 октября также в Москве запланирован уже традиционный ВТБ Кубок Кремля. Напомним, в 2018 году турнир последний раз был проведён на кортах «Олимпийского».

Сезон начнётся 30 декабря 2018 года с соревнований в Шэньчжэне (Китай), а завершится 3 ноября 2019 года — по окончании Итогового чемпионата WTA. Также в календарь включены два турнира категории International – в Хуанине (с 28 января по 3 февраля) и в Палермо (с 22 по 28 июля).