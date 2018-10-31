Джокович отдал своё полотенце болельщику, которому стало плохо

Сербский теннисист Новак Джокович стартовал на турнире серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция) с победы над представителем Португалии Жоау Соузой со счётом 7:5, 6:1. По ходу встречи случилась пауза, так как одному из зрителей стало плохо. Новак сначала подошёл к трибуне, чтобы узнать о состоянии здоровья этого человека, а затем передал ему своё полотенце.

Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.

За выход в четвертьфинал уроженец Белграда поспорит с боснийцем Дамиром Джумхуром.



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.