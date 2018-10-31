Стивенс: все считали, что моя победа на US Open случайна, но я доказала обратное

Американская теннисистка Слоан Стивенс оценила завершающийся сезон.



«После моей победы на US Open все говорили: «О, это просто сенсация, она больше ничего не выиграет, ей просто повезло...» Тем не менее в этом сезоне мне удалось играть более последовательно. Я хотела доказать, что действительно являюсь теннисисткой топ-10 рейтинга. Очевидно, выиграв турнир в Майами, добравшись до финала «Ролан Гаррос», финала в Монреале и 1/4 финала на Открытом чемпионате США, я смогла это сделать.



Могла бы я выступить лучше в этом году? Да, но не думаю, что сейчас кто-то может сказать, что мой сезон был плохим», – цитирует Стивенс Tennis.com.



Напомним, Стивенс вышла в финал Итогового турнира WTA в Сингапуре, где уступила украинке Элине Свитолиной.

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