А. Зверев: Хачанов и Медведев играют великолепно

Немецкий теннисист Александр Зверев в преддверии старта на турнире в Париже оценил потенциал молодых игроков, выступающих в туре.

«Сейчас есть много молодых теннисистов, которые играют здорово. В топ-20 и топ-30 немало сильных молодых игроков. Мне удалось одержать больше побед, чем другим представителям нового поколения. Я дальше проходил по сетке крупных турниров. Но другие молодые ребята также выступают отлично.

Циципас демонстрирует прекрасную игру, Шаповалов весь год выступает хорошо, особенно учитывая, какие на него возлагаются надежды. Иногда молодым игрокам приходится непросто, так как от нас очень многого ждут. Будет интересно посмотреть, как другие ребята с этим справятся.

Хачанов и Медведев играют великолепно. Но посмотрим, что случится в будущем. Мне кажется, другие молодые теннисисты в скором времени также будут проходить далеко", — цитирует Зверева Ubitennis.

Александр также поделился ожиданиями от матча с американцем Фрэнсисом Тиафо во втором круге «Мастерса» в Париже.

«Я достаточно хорошо знаю его игру. Он может сказать то же самое о моей игре. Сюрпризов быть не может. Это ещё один молодой теннисист, который продолжает прогрессировать», — сказал Зверев.

Андерсон стал 6-й ракеткой мира, Медведев — 17-й, Хачанов — 18-й