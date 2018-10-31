А. Зверев обыграл Тиафо и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

Немецкий теннисист Александр Зверев (4) вышел в третий раунд соревнований категории «Мастерс» в Париже, в двух партиях обыграв представителя США Фрэнсиса Тиафо – 6:4, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час и 46 минут. Победитель матча отметился 4 эйсами, 5 двойными ошибками и реализацией 4 брейк-пойнтов из 13. На счету Тиафо 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.



Соперником Зверева в борьбе за выход в четвертьфинал станет победитель пары Фелисьяно Лопес (Испания) – Диего Шварцман (Аргентина, 12).



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.