Димитров обыграл Баутиста-Агута и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

Болгарский теннисист Григор Димитров (9) вышел в третий раунд соревнований категории «Мастерс» в Париже, в двух партиях обыграв представителя Испании Роберто Баустиста-Агута – 7:6 (12:10), 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час и 36 минут. Победитель матча отметился 13 эйсами, 6 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 6. На счету Баутиста-Агута 3 эйса и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



Соперником Димитрова в борьбе за выход в четвертьфинал станет хорватский теннисист Марин Чилич (5).



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.