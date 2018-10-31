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Димитров обыграл Баутиста-Агута и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

Димитров обыграл Баутиста-Агута и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP

Болгарский теннисист Григор Димитров (9) вышел в третий раунд соревнований категории «Мастерс» в Париже, в двух партиях обыграв представителя Испании Роберто Баустиста-Агута – 7:6 (12:10), 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 36 минут. Победитель матча отметился 13 эйсами, 6 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 6. На счету Баутиста-Агута 3 эйса и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Соперником Димитрова в борьбе за выход в четвертьфинал станет хорватский теннисист Марин Чилич (5).

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.

31 октября 2018 года, среда. 15:40 МСК
Париж. 2-й круг
Матч окончен
Роберто Баутиста-Агут
Роберто Баутиста-Агут
25
Испания
6:7
4:6
 
Григор Димитров
Григор Димитров
10
Болгария
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