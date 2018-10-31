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18 эйсов помогли Андерсону обыграть Басилашвили на «Мастерсе» в Париже

18 эйсов помогли Андерсону обыграть Басилашвили на «Мастерсе» в Париже
Теннис / ATP

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. Во встрече второго раунда соревнований седьмой сеяный Андерсон в трёх партиях обыграл грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:3). Матч продолжался 2 часа 15 минут.

Андерсон 18 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх возможных. На счету Басилашвили шесть эйсов, семь ошибок на подаче и ни одного реализованного брейка из трёх возможных. Андерсон в третий раз обыграл Басилашвили в трёх проведённых официальных матчах.

За выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже Андерсон сыграет с десятой ракеткой соревнований – японцем Кеем Нисикори.

31 октября 2018 года, среда. 17:30 МСК
Париж. 2-й круг
Матч окончен
Кевин Андерсон
Кевин Андерсон
6
ЮАР
6:3
   3
6:7
7   
7:6
Николоз Басилашвили
Николоз Басилашвили
22
Грузия
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