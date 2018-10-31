18 эйсов помогли Андерсону обыграть Басилашвили на «Мастерсе» в Париже

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. Во встрече второго раунда соревнований седьмой сеяный Андерсон в трёх партиях обыграл грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:3). Матч продолжался 2 часа 15 минут.

Андерсон 18 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх возможных. На счету Басилашвили шесть эйсов, семь ошибок на подаче и ни одного реализованного брейка из трёх возможных. Андерсон в третий раз обыграл Басилашвили в трёх проведённых официальных матчах.

За выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже Андерсон сыграет с десятой ракеткой соревнований – японцем Кеем Нисикори.