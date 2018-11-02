Нисикори обыграл Андерсона и сыграет с Федерером в 1/4 финала турнира в Париже

Японский теннисист Кей Нисикори (10) обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона (7) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже. Нисикори одержал победу в двух сетах — 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Нисикори отметился 1 эйсом, 2 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов из 3. На счету Андерсона 12 эйсов и 1 двойная ошибка.



В четвертьфинале турнира Нисикори встретится с Роджером Федерером (3), который в третьем круге победил итальянца Фабио Фоньини.

Турнир в Париже с призовым фондом в размере € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.