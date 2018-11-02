Нисикори: возможно, сегодня Андерсон не показал всё, на что способен

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал свою победу над представителем ЮАР Кевином Андерсоном в матче третьего раунда «Мастерса» в Париже. В конце прошлой недели теннисисты встречались в финале турнира в Вене, и тогда победу одержал Андерсон.



«Я уступил Кевину всего несколько дней назад, поэтому вполне логично, что мне нужно было исправить некоторые вещи для достижения успешного результата в новом матче. Думаю, я преуспел в этом. Возможно, сегодня Андерсон не показал всё, на что способен, но всё равно он играл в хороший теннис.



В следующем матче я сыграю против Федерера, и мне нужно хорошо подумать над планом на игру. Тем не менее я отлично выступаю в последние недели и, надеюсь, завтра мне снова удастся показать хорошую игру», – цитирует Нисикори официальный сайт ATP.