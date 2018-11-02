Димитров: надеюсь продолжить сотрудничество с Агасси – он просто невероятен

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал своё сотрудничество с экс первой ракеткой мира из США Андре Агасси. Напомним, Агасси сопровождал Димитрова на турнире в Париже.



«Мы были знакомы с Агасси уже давно, но правильный момент для приглашения его в команду настал только сейчас. Пока мало что известно о деталях нашего сотрудничества – мы только пытаемся составить календарь. Тем не менее я надеюсь, что в следующем сезоне мы продолжим вместе ездить на турниры.



Андре невероятен. Я не могу представить себе человека лучше. Он делится со мной всем – мыслями, эмоциями – на корте и вне его. Учитывая, какая великая карьера у него была, со взлётами и падениями, я верю, что он сможет привнести в мою игру что-то новое. Пока у нас обоих не было никаких сожалений о начале совместной работы», – цитирует Димитрова TennisNow.

Агасси будет тренировать Димитрова на турнире в Париже