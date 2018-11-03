Джокович вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Чилича

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже. В четвертьфинале второй сеяный Джокович одержал волевую победу в трёх сетах над пятой ракеткой соревнований, хорватом Марином Чиличем, со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Матч продолжался 2 часа 10 минут. Джокович 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 возможных. На счету Чилича 8 эйсов, ни одной ошибки на подаче и 2 реализованных брейка из 5 возможных.

Джокович одержал 16-ю победу над Чиличем в 18 проведённых матчах. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 16-2 в пользу серба.

За выход в финал «Мастерса» в Париже Джокович сыграет с победителем матча между третьим сеяным, швейцарцем Роджером Федерером, и 10-й ракеткой турнира – японцем Кеем Нисикори.