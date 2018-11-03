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Джокович вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Чилича

Джокович вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Чилича
Теннис / ATP

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже. В четвертьфинале второй сеяный Джокович одержал волевую победу в трёх сетах над пятой ракеткой соревнований, хорватом Марином Чиличем, со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Матч продолжался 2 часа 10 минут. Джокович 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 возможных. На счету Чилича 8 эйсов, ни одной ошибки на подаче и 2 реализованных брейка из 5 возможных.

Джокович одержал 16-ю победу над Чиличем в 18 проведённых матчах. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 16-2 в пользу серба.

За выход в финал «Мастерса» в Париже Джокович сыграет с победителем матча между третьим сеяным, швейцарцем Роджером Федерером, и 10-й ракеткой турнира – японцем Кеем Нисикори.

02 ноября 2018 года, пятница. 21:30 МСК
Париж. 1/4 финала
Матч окончен
Марин Чилич
Марин Чилич
7
Хорватия
6:4
2:6
3:6
Новак Джокович
Новак Джокович
2
Сербия
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