Хромачёва вышла в полуфинал «челленджера» в Мумбаи, обыграв Грамматикопулу

Российская теннисистка Ирина Хромачёва пробилась в полуфинал турнира серии «челленджер» в Мумбаи (Индия). В четвертьфинале Хромачёва в трёх партиях обыграла представительницу Греции Валентини Грамматикопулу со счётом 7:5, 4:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Хромачёва один раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 возможных. На счету Грамматикопулу ни одного эйса, 4 ошибки на подаче и 4 реализованных брейка из 9 возможных. Хромачёва впервые обыграла Грамматикопулу в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 3-1 в пользу гречанки.



За выход в финал соревнований в Мумбаи Хромачёва сыграет со второй сеяной, Далилой Якупович из Словении.

Турнир с призовым фондом $ 125 тыс. завершится 4 ноября. В прошлом году эти соревнования выиграла Арина Соболенко из Беларуси.