Федерер: в матче с Нисикори мне удалось воплотить в жизнь все задумки

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал выход в полуфинал соревнований категории «Мастерс» в Париже. В матче 1/4 финала он обыграл японца Кея Нисикори – 6:4, 6:4.



«Мне было важно выиграть сегодняшний матч в двух партиях, а также не отдать свою подачу. Старался играть последовательно и уверенно, не делать слишком много необдуманных ударов, особенно в геймах на своей подаче. Думаю, сегодня мне удалось всё задуманное.



Кей – один из лучших игроков в туре. Если позволить ему слишком часто завязывать борьбу на вашей подаче, он определённо принесёт вам много проблем. Я сэкономил энергию не только на завтрашний матч или следующий турнир, но и в контексте всей карьеры. Вы действительно можете быть более успешным, если будете выигрывать быстрые матчи. Я так старался делать на протяжении всей карьеры и сумел повторить сегодня», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.



За выход в финал соревнований Федерер поборется с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.