Эдмунд и Циципас присоединились к Медведеву в заявке на турнир в Сиднее

Британский теннисист Кайл Эдмунд и представитель Греции Стефанос Циципас подтвердили своё участие в турнире категории ATP-250 в Сиднее (Австралия), который пройдёт с 7 по 13 января 2019 года, сообщает Tennis World USA.

«И Кайл и Стефанос совершили впечатляющие прорывы в текущем сезоне. Мы рады, что они сыграют на нашем турнире», – заявил директор турнира Лоуренс Робертсон.

Первая ракетка Великобритании ранее лишь однажды играл в Сиднее – в 2017 году он уступил австралийцу Мэттью Бартону в матче первого круга. Циципас сыграет на соревнованиях впервые.



Действующим победителем соревнований, призовой фонд которых составляет $ 468 910, является первая ракетка России Даниил Медведев. В прошлом финале он обыграл австралийца Алекса де Минора – 1:6, 6:4, 7:5.