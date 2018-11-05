Н. Киченок: надеюсь, в следующем году мы с Людмилой продолжим в том же духе

Украинская теннисистка Надежда Киченок поделилась впечатлениями от победы на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) в парном разряде. В финале она в дуэте с сестрой Людмилой обыграла японку Шуко Аояму и представительницу Беларуси Лидию Морозову со счётом 6:4, 3:6, [10:7].

«Мы выиграли три супер-тай-брейка, это великолепный результат для нас. Надеюсь, в следующем году мы продолжим в том же духе. Мы прекрасно выступили на турнире в Чжухае и просто невероятно рады», — приводит слова Киченок официальный сайт тура.

Для 26-летних украинок этот трофей стал крупнейшим в их карьере. Победительницей турнира «Элит Трофи» в одиночном разряде стала австралийская теннисистка Эшли Барти, обыгравшая китаянку Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.