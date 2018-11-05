Руседски: Надаль может провести один матч в Лондоне, а потом сняться

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски оценил шансы на выступление на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне испанца Рафаэля Надаля. Турнир пройдёт с 11 по 18 ноября



«Я не уверен, что Надаль сыграет в Лондоне. Он может провести один матч, а затем сняться. У Рафы было время на отдых и восстановление, так что он может попробовать сыграть на Итоговом чемпионате. Однако я не уверен, что он будет готов физически.



У него была проблема с коленом, а затем с мыщцами брюшного пресса. Станет ли он рисковать? Конечно, ATP хотелось бы видеть в Лондоне вторую ракетку мира, но мне кажется, что он не будет достаточно готов", — приводит слова Руседски Sky Sports.

На минувшей неделе Надаль снялся с турнира в Париже.

