Крофт: мне кажется, Надаль сыграет на Итоговом чемпионате в Лондоне

Бывшая первая ракетка Великобритании Аннабель Крофт предположила, что испанец Рафаэль Надаль выступит на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне, который пройдёт с 11 по 18 ноября. Ранее уроженец Манакора снялся с турнира серии «Мстерс-1000» в Париже, вследствие чего уступил лидерство в рейтинге ATP сербу Новаку Джоковичу.

«Я думаю, что если с коленом Рафы всё в порядке, то его решение сняться с турнира в Париже было лишь мерой предосторожности. Он просто не хотел получить повреждение мышц брюшного пресса. Мне кажется, он сыграет на Итоговом чемпионате в Лондоне. На кону стоит многое. Он ведёт отчаянную борьбу с Новаком Джоковичем. Думаю, он рискнёт и сыграет», — приводит слова Крофт Sky Sports.

В 2018 году Надаль выиграл «Ролан Гаррос», а также турниры в Торонто, Риме, Барселоне и Монте-Карло.