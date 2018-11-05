Надаль объявил, что не выступит на Итоговом чемпионате ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил о снятии с Итогового чемпионата ATP, который пройдёт в Лондоне с 11 по 18 ноября.

«Привет всем! Пишу вам эти слова, которые подразумевают конец сезона. Это был сложный год. Боль в брюшных мышцах беспокоила меня. Но поскольку эта проблема мешает мне сыграть в Лондоне, я решил избежать возможных осложнений. Ещё у меня в голеностопе есть инородное тело, которое сегодня нужно удалить во время операции. Надеюсь, в следующем сезоне я буду в полной готовности. Спасибо всем за поддержку», — написал вторая ракетка мира в «Твиттере».

Ранее уроженец Манакора снялся с «Мастерса» в Париже, вследствие чего уступил лидерство в рейтинге ATP сербу Новаку Джоковичу.

В текущем сезоне Надаль сыграл на 14 турнирах, выиграв пять из них — «Ролан Гаррос», а также соревнования в Торонто, Риме, Барселоне и Монте-Карло.