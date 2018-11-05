Блинкова и Панова проиграли на старте турнира в Лиможе в парном разряде

В первом круге челленджера в Лиможе (Франция) с призовым фондом в размере $ 125 тыс. российский дуэт Анна Блинкова/Александра Панова уступил испанке Георгине Гарсии Перес и Ренате Ворачовой из Чехии со счётом 6:7 (6:8), 6:1, [10:12].

Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Блинкова и Панова выполнили 2 эйса, допустили 1 ошибку на своей подаче и реализовали 3 брейк-пойнта из 5. Их соперницы 6 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и сделали 1 брейк.

В полуфинале Гарсия Перес и Ворачова встретятся с победительницами пары Пратхана Тхомбаре (Индия)/Ева Ваканно (Нидерланды) — Тимя Бачински (Швейцария)/Вера Звонарёва (Россия).

Напомним, в одиночном разряде Звонарёва и её соотечественница Екатерина Александрова прошли во второй круг турнира.

Звонарёва вышла во второй круг турнира в Лиможе