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18 эйсов помогли Александровой обыграть Говорцову на турнире в Лиможе

18 эйсов помогли Александровой обыграть Говорцову на турнире в Лиможе
Теннис / WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на челленджере в Лиможе (Франция) под восьмым номером, пробилась во второй круг. На старте соревнований с призовым фондом $ 125 тыс. она в трёх партиях обыграла представительницу Беларуси Ольгу Говорцову со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.

Екатерина 18 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лиможе Александрова оспорит с победительницей поединка Александра Дулгеру (Румыния) — Рената Ворачова (Чехия, Q).

В прошлогоднем финале румынка Моника Никулеску обыграла немку Антонию Лоттнер со счётом 6:4, 6:2.

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