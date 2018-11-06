Осака с 2016 года не проиграла ни одного матча, в котором выиграла первый сет

Официальный сайт WTA приступил к подведению статистических итогов сезона. В частности, лидером по количеству побед в сезоне является чешская теннисистка Каролина Плишкова, выигравшая 49 матчей. 47 побед в активе её соотечественницы Петры Квитовой.

Датчанка Каролина Возняцки в каждом из последних 10 сезонов выиграла минимум по одному турниру. Это шестой результат в истории тура.

Японка Наоми Осака в 2018 году выиграла все 38 матчей, в которых брала первый сет. Она не проигрывала в матчах, в которых выигрывала первую партию, с 2016 года.

В топ-10 в этом году дебютировали: Наоми Осака, Слоан Стивенс, Кики Бертенс, Дарья Касаткина и Юлия Гёргес.



В топ-100 впервые попали 17 теннисисток, включая россиянок Анастасию Потапову и Анну Блинкову. Самым юным игроком в первой сотне является американка Аманда Анисимова (17 лет и 66 дней).