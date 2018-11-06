Ватутин вышел во второй круг челленджера в Муийрон-ле-Каптиф

Российский теннисист Алексей Ватутин стартовал с победы на турнире серии челленджер в Муийрон-ле-Каптиф (Франция), обыграв в трёх сетах Мохамеда Сафвата из Египта — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Поединок продолжался 2 часа 17 минут. Уроженец Волгограда выполнил 1 эйс, допустил 7 ошибок на подаче и сделал 5 брейков. Его соперник 6 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. В личных встречах россиянин восстановил паритет — 1-1.

За выход в четвертьфинал Ватутин поборется либо с французом Бенуа Пэром, посеянным под первым номером, либо с его соотечественником Кенни де Шеппером.

В прошлогоднем финале швед Элиас Имер взял верх над представителем Германии Янником Маденом со счётом 7:5, 6:4.