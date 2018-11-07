Гаспарян победила Мельникову в первом круге турнира в Лиможе

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг челленджера в Лиможе (Франция). На старте соревнований с призовым фондом $ 125 тыс. она в двух партиях обыграла соотечественницу Марину Мельникову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.



Маргарита 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в четвертьфинал соревнований в Лиможе Гаспарян поспорит с румынской теннисисткой Моникой Никулеску, посеянной под пятым номером.



Турнир завершится 11 ноября. В прошлогоднем финале Никулеску обыграла немку Антонию Лоттнер со счётом 6:4, 6:2.

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